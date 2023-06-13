Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi), Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklığı: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Marmara: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla ve bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin iç kesimlerinde (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın doğusu, Kütahya'nın güneyi) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Eskişehir'in kuzey kesimleri dışında kalan yerlerde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı yer yer çok bulutlu Gaziantep ve Kilis çevrelerinin çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.