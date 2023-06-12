Eğitim-İş okullarda imam görevlendirilmesine ilişkin protokolün iptali için dava açtı

Eğitim-İş, "manevi danışman" adı altında okullara imam ve vaiz görevlendirilmesine ilişkin “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi” protokolünün iptali için Danıştay’da dava açtı. Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay, gerici dernek ve vakıflarla imzalanan protokollere ve projelere karşı 15 Haziran’da iş yerlerinde eylemlilik süreci başlatacaklarını duyurdu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, bugün yaptığı yazılı açıklamada ÇEDES protokolünün iptali için Danıştay’da dava açtıklarını duyurdu.

Özbay, açıklamasında şunları kaydetti:

“ÇEDES protokolü kapsamında okullarda din görevlilerinin görevlendirilmesi işlemleri hakkında eleştirilerimize yer vermiş ve bu konuda hukuki girişimlerimizi başlatacağımızı ilan etmiştik. İzmir genelinde yapılan görevlendirmelerin ve bunun dayanağı gösterilen ÇEDES projesi protokolüne karşı sendikamızca dava açılmıştır. Devam eden aşamada da yine eylemlilik sürecimizle birlikte yargısal süreçleri işleteceğiz.

ÇEDES protokolü öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin mesleki itibarına hakarettir. Öğretmenlik mesleği yasada da açıkça tarif edildiği üzere bir uzmanlık mesleğidir. Eğitim-öğretim eğitimcilerin işidir. Okul yöneticilerine sesleniyoruz, okullardaki eğitim faaliyetinin yasal çerçevede yürütülmesi sizlerin sorumluluk alanınızdır. Koltuğunuza değil, onun arkasında asılı olan Başöğretmenin resmine bakın ve bu protokolleri reddedin.

Eğitim dışı kurumlarla, gerici dernek ve vakıflarla imzalanan protokollere ve projelere karşı 14 Haziran’da, ‘uyarıyoruz’ sloganıyla eylemlilik sürecimizi başlatıyoruz. Çocukları korumak, vatanı korumaktır anlayışıyla eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkmak için 14 Haziran saat 20.00’da başlayarak Twitter üzerinden ‘uyarıyoruz’ işareti ile taleplerimizi ve uyarılarımızı paylaşacağız. 15 Haziran’da ‘uyarıyoruz’ kokartlarıyla önce işyerlerimizde devamında da illerimizde şube ve il temsilciliklerimizin uygun gördüğü yer ve zamanda alanlarda olacağız.” (ANKA)