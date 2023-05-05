Meteoroloji'den Batı Akdeniz'e yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Mersin, Isparta ve Burdur’da gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Antalya’da, sabah saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Mersin’in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya merkez ve doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’nın güneyinde yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)