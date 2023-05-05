Enflasyon altın talebini patlattı: Türkiye’nin altın yatırımı rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre de altın talebinde rekor artış var. Bloomberg HT’nin aktardığı rapora göre konseyin ilk çeyrek raporunda Türkiye’nin külçe ve sikke formunda altın yatırımının 50 tonluk rekor seviyeye ulaştığı duyurdu.

Böylelikle altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre beşe katlandı. Bir önceki çeyreğe göreyse altın talebinde yüzde 32’lik artış izlendi. Toplamda talebin 3 milyar dolara ulaştı.

Konseyin verilerine göre aynı dönemde küresel olarak külçe ve sikke formundaki talep 302 ton oldu. Böylelikle Türkiye’nin ilk çeyrekte küresel talebin altıda birini tek başına aldığı görüldü.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet altın üretildi. 2022’nin ilk çeyreğindeyse toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 408 arttı.

Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördüğü altına talebi artırdı.