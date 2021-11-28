Meteoroloji'den Ankara ve Konya için fırtına uyarısı

Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre kuvvetli fırtına sonucu çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmekler ile trafikteki aksaklıklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Yarın gün boyunca Ankara ve Konya'da fırtına şeklinde esecek rüzgarın saatte 50-80 kilometre arasında bir hıza ulaşacağı uyarısı yapıldı.

Ege’nin güneyi, Akdeniz’in batısında iç kesimlerde, İç Anadolu, Karadeniz, Ankara ve Konya’da kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Batıda sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji ayrıca batı bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı da yaptı. Buna göre gece saatlerine kadar Marmara bölgesinin genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağış salı sabah saatlerinden itibaren İç Ege'de de etkili olacak. (ANKA)