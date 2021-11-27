İncirliova'da fırtına: Onlarca evin çatısı uçtu, çok sayıda ağaç devrildi

Aydın il genelinde sabaha karşı başlayan sağanak yağışla birlikte İncirliova ilçesine bağlı Şirindere köyünde fırtına çıktı. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına, köydeki evlerin ve besihanelerin çatılarını söktü, elektrik direklerini yıktı.

Fırtınanın ağaçları kökünden söktüğü köyde, maddi hasarın milyonlarla ifade edildiği bildirildi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, fırtınanın köyü adeta yerle bir ettiğini belirterek, yaralanma ve can kaybının olmadığını söyledi.

Fırtına nedeniyle zeytin bahçelerinde de büyük hasar oluştu. Onlarca ağaç kökünden söküldü. Elektrik ve suların da kesik olduğu köyde, ekiplerin çalışmaları devam ediyor. (İHA)