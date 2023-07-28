Meteoroloji'den 9 kente sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere göre Karadeniz bölgesinin 9 kentinde etkili sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den yapılan 'sarı' kodlu ilk uyarı şöyle: "Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, cuma sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Ayrıca cuma sabah saatleri için Zonguldak, Düzce ve Bartın çevreleri ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli sağanak ve kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu.