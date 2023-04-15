Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada sıcaklıkların mevsim normallerine dönüş yapacağı belirtilirken üç bölge için de sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca rüzgarın hızının Marmara'nın batısında ve kıyı Ege'de 70 km'ye ulaşması bekleniyor.