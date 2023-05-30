Meteoroloji’den 20 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin (Urfa ve Mardin hariç) aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Bilecik çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Yetkililer bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıkların, yurdun güneydoğusunda mevsim normallerinin iki-dört derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden sel uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.