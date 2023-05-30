Capital Economics'in dolar kuru beklentisi 26 lira seviyesinde

Capital Economics'in 2023 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisini 26 lira seviyesinde açıkladı. Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar kıdemli ekonomisti Liam Peach, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından "Türk ekonomisinin daha büyük makroekonomik istikrarsızlığa doğru giden bir patikaya itmesinin ve lirada büyük düşüşlerin gündeme gelmesinin muhtemel olduğunu" söyledi.

Foreks'teki habere göre Erdoğan'ın düşük faiz, gevşek mali politika ve sınırlayıcı döviz regülasyonlarının Türk ekonomisinde bir dizi dengesizlikle sonuçlandığına işaret eden Peach, bunlar arasında yüksek enflasyon, yüksek cari işlemler açığı, ağır dış finansman gerilimleri ve aşırı değerli kur olduğunu savundu.

Liam Peach, "Türkiye 2022'de zorlukların üstesinden geldi, ancak son aylarda gelişen çatlaklar ve cari politikalar giderek daha sürdürülemez görünüyor" dedi.

Peach, Türk Lirası'nın bu yıl yüzde 25 değer kaybederek ABD doları karşısında 26 lira seviyesine gerileyeceğini öngördü.