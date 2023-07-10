Meteoroloji'den 13 şehre kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklığın iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzeyi, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yağışların, Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Turuncu kodla uyarı yapılan kentler şöyle:

Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.