Merdan Yanardağ cezaevinden yazdı: Tutuklanma operasyonunun arka planı

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, tutuklandıktan sonra kaleme aldığı ilk yazısında, “tutuklanma operasyonunun arka planını” anlattı. Seçimlerde ve seçimlerin ardından benimsedikleri tutumdan iktidarın rahatsız olduğunu söyleyen Yanardağ, “Bize söylediler, olmayınca uyardılar, olmayınca tehdit ettiler. Geri çekilmedik. Geniş cumhuriyetçi kesimlere ulaşmamız, bu büyük demokratik potansiyeli içermemiz iktidarı çok tedirgin ediyordu. Operasyonun, tutuklamanın bir nedeni de budur diye düşünüyorum” dedi.

Seçimlerin ardından gözlerin çevrildiği CHP’deki değişim tartışmaları hakkında sergiledikleri tutuma işaret eden Yanardağ, “Sağa savrulan partinin halkçı, kamucu ve cumhuriyetçi temeller üzerinden yeniden inşa edilmesi gerektiğini, bu bağlamda sola yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledik. Esas ve zorunlu olanın iktidarın ahlaki ve siyasal meşruiyetini sorgulamak olduğunu ifade ettik. Muhalefet alanındaki moral bozukluğunu, demokratik toplum havzalarındaki ‘yenilmişlik duygusunu’ dağıtmak için, ben özel olarak mücadele ettim. Bu tutumumuz birçok çevreyi rahatsız etti. Muhalefetin bu tutukluluğa karşı protestoda gecikmesinin nedenini bile burada aramak lazım. Dolayısıyla tutuklanmanın CHP’deki değişim tartışmalarıyla da bir ilgisinin olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yanardağ’ın BirGün’de yer verilen yazısının bir bölümü şöyle:

"Tutuklanma hikâyem sanırım genel çizgileri ile biliniyor. Ben de yaptığım açıklamalarla olayı nasıl değerlendirdiğimi anlattım. Şimdi bu yerde tutuklama operasyonunun arka planını ve oyununa ilişkin kimi noktalara dikkat çekmeye ve bazı notlar düşmeye çalışacağım. Bir anlatım ve okuma konusu olsun diye maddeler halinde sıralayacağım.