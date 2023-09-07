Meteoroloji'den 11 il için sarı kodlu uyarı

Son hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu alarm verirken İstanbul, Ankara ve İzmir için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yağışların, İç Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Artvin çevreleri, Çanakkale ve Trabzon'un doğusu ile Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Eylül'e ilişkin yayımladığı hava durumu raporuna göre, 11 il için de sarı kodlu alarm verildi.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle sıralandı: Afyonkarahisar, Rize, Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Bursa, Eskişehir, Manisa ve Trabzon.

Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de önceki akşam etkili olan sağanağın ardından İstanbul için yeni uyarı geldi. Kentte, sabah ve öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken, İzmir'de ise öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.