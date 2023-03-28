Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 15-20 derece birden düşecek

Meteoroloji 28 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye’nin bazı bölgelerinde kış mevsiminde görülmeyen kar yağışının baharda geleceği öngörülüyor. Hatta bu sistemin bazı yerlerde fırtınaya bile sebep olacağı belirtiliyor. Sıcaklıklar 15-20 derece birden düşmesi bekleniyor.

Yağışların yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Kırklareli, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın güney ve batısı, Eskişehir, Ankara'nın kuzey be batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılıyor.

Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu İle Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi ve ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzlara neden olması bekleniyor.