Lice'de 14 yaşındaki çocuğa işkence yapan 2 polis daha tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 14 yaşındaki Y.D.’ye işkence yapanlar arasında olan emniyet amiri Aykut Oral ve bir polis itiraz üzerine tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Lice'de 21 Mart’ta 14 yaşındaki Y. D.’yi zırhlı araca bindirerek işkence yapıp, Kürtlere küfür etmesini isteyen, İstiklal Marşı, Mehmetçik Marşı ve Gençlik Hitabeyi ezberlememesi halinde öldürülmekle tehdit ettikten sonra elleri ayaklarını bağlayarak bir dere bataklığında ölüme terk eden polislerden 2'si daha tutuklandı.

Serbest bırakılan Emniyet Amiri Aykut Oral ve polis Hayrettin Çakmak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

Daha önce tutuklanan polisler İsmail Akkuş, Emre Özcan ve Gökhan Bay'la birlikte tutuklu polis sayısı 5'e çıktı.