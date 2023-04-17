Meteoroloji duyurdu: Yağışlar geri geliyor

Kışlıkları yeniden ortaya çıkartacak olan havanın tahmin raporunu Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan tarihli hava tahmin raporuna göre yurtta birçok ilde sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'nin günlük hava tahmin raporu şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Kayseri, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasında yer alan haftalık hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü (21 Nisan Cuma) tüm Türkiye'de sağanak yağış etkili olacak. Yağışların bayramın son günü Marmara'yı terk edecek.

Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.