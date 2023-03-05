Meteoroloji açıkladı: Deprem bölgesinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki kimi illerde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yarın saat 03.00'te başlayıp, saat 18.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rüzgarın; bu gece saatlerinden sonra Hatay, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın güney ve doğusu, Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde zamanla bölgenin diğer illerinde yarın (Pazartesi) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat), Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90) km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."