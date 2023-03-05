Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok il için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre, İstanbul dahil birçok ilde yağmur ve sağanak, batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Batı Akdeniz ile İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat), Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.