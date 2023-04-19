Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Konya ve Karaman dışında yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Bayramın ilk günü İstanbul dahil Marmara'da hava yağmurlu. Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Ege'de parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.