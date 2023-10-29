Mete Gazoz'un tepkisi sonrası TVNET paylaşımını sildi

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, AKP yanlısı TV kanalı TVNET'in Cumhuriyet'in 100. yılına ilişkin paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yer vermezken kendi fotoğrafına yer vermesine tepki gösterdi. Gazoz'un tepkisi üzerine TVNET o paylaşımını sildi.

TVNET'in sildiği paylaşımda Atatürk fotoğrafı yer almazken Mete Gazoz'un fotoğrafı yer alıyordu:

Mete Gazoz'dan tepki

Mete Gazoz TVNET'in paylaşımını alıntılayarak Atatürk fotoğrafını paylaştı ve "Doğru kullanım şekli" ifadesini kullandı. Gazoz'un bu paylaşımının ardından TVNET sözkonusu mesajını sildi.

TVNET'ten 'yanlışlıkla oldu' savunması

Albayrak Medya Grubu'na ait TVNET'in Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamada sildikleri paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını savundu.

İbrahimoğlu “Bilinçli bir şekilde yapmadık yanlışlıkla paylaşıldı. Daha sonra düzeltip yenisini paylaştık. İlgili tasarım için çoklu bir tasarımından alınıp o kısım verilmiş. Aslında Türkiye’nin son 50 yılındaki kazanımlarına ilişkin bir tasarımdan alınmış ancak sadece Mete Gazoz paylaşılmış. Arkadaşlar sehven paylaşılmış yenisi paylaşarak düzelttik" dedi.