METAŞ Gemi Söküm'de iş cinayeti: 2 işçi yaşamını yitirdi

METAŞ Gemi Söküm firmasında yolcu gemisi sökümü esnasında gergin ırgat halatına müdahale edilirken halatın boşalıp çarpması sonucu İlyas Bıdık isimli işçi çalıştığı yerden yere düşerek yaşamını yitirdi. Halatın çarptığı Veli isimli diğer işçi ise ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evrensel'in haberine göre işçiler yaklaşık bir buçuk iki ay önce benzer bir olayın yaşandığını belirterek işverenin ihmalleri ve düzgün denetim yapılmamasından dolayı sürekli ölümlü kazaların meydana geldiğini söyledi.

“Hiçbir iş güvenliği yok. Yıllardır iş cinayetlerine ve kazalara rağmen hiçbir tedbir alınmıyor, aynı şekilde kara düzen çalışıyoruz” diyen işçiler önlemlerin bir an önce alınmasını istedi.

Aliağa Gemi Söküm'deki iş cinayetleri

3 Ekim 2020'de, Işıksan Gemi Söküm'de çalışan Can Sünmez isimli işçi kopan korkuluk parçasının kafasına çarpması sonucu 40 metreden düşerek hayatını kaybetti.

4 Şubat'ta ise Şimşekler Gemi Sökümde çalışan Turan Arslan isimli işçi, üzerine parça düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.