Metalde görüşmeler başladı: İki sınıf masada karşı karşıya

Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Özçelik İş Sendikası'nın, patron örgütü Metal Sanayicileri İşveren Sendikası (MESS) ile yürüttükleri ve yaklaşık 140 bin işçiyi ilgilendiren MESS Grup TİS toplu görüşme süreci başladı.

İşçi sendikalarından yapılan açıklamaya göre Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal İşçileri Sendikası dün, Özçelik İş Sendikası ise bugün itibari ile toplu iş sözleşmesi sürecinin toplu görüşme aşamasını başlatmış oldular.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Sendikalar ve MESS arasındaki toplu görüşmeler 60 gün sürecek. Bu tarihten sonra sözleşme uyuşmazlık aşamasına girmiş olacak ve TİS süreci arabulucu süreci ile devam edecek. Arabulucu raporunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, bakanlığın raporunun da taraflara tebliğ edilmesiyle birlikte grev ve lokavt sürecini içeren ikinci altmış günlük süre başlayacak.

Tekliflerde neler var?

Süreci yürütecek üç işçi sendikası Birleşik Metal İşçileri Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Özçelik İş Sendikası toplu iş sözleşmesiyle ilgili teklif ve görüşlerini kamuoyuyla paylaştılar.

Türk Metal Sendikası ilk ay için herkese yüzde 27 ücret zammı talep etti. MESS grubunda ortalama ücretin ikramiye dahil net 4.557 TL olduğu düşünüldüğünde sendika ücret zammı olarak ikramiye dahil 1230,00 TL ücret artışı talep ediyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası ise ilk altı ay için yüzde 30,89 zam talep ediyor. Bu ücret ve ikramiye dahil net 1458 TL artışa denk geliyor.

Öz Çelik İş Sendikası ise ilk ay 6 için yüzde 31 artış talep ediyor.

Metal patronları pandemide kazandı

Metal patronlarının, Ana Metal Sanayi, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi olmak üzere kârlarını artırdıkları görülüyor. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketinin pandemi yılı olan 2020 yılında kârlarını yüzde 55 artırdığı açıklandı.

2020 1. Çeyrek verileri ile 2021 1. Çeyrek verileri karşılaştırıldığında yakın dönemde görülmedik düzeyde kârlılık yaşandığı göze çarpıyor.

Demir-çelikte yüzde 1158,6, otomotivde yüzde 173,5 otomotiv yan sanayinde yüzde 173,8 oranında kârlılık artışı söz konusu.

Metal sektörünün alt segmentlerine bakıldığında; Grup TİS başlangıcı olan Eylül 2019 ayı referans alınırsa ana metal sanayi için yüzde 20, metal eşya sanayinde ise yüzde 24’lük bir büyüme göze çarpıyor.

Beyaz eşyada iç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana üründe toplam satışlar yılın ilk yarısında 2020 senesinin aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttı.

İşçi sınıfında ve metal işçilerinde durum

Tablonun işçilerden yana olan tarafı ise patronlarınki gibi parlak değil. Enflasyon, salgın, işsizlik gibi veriler bu süreçte işçilerin durumunun eskiye kıyasla daha da kötüye gittiğini gösteriyor.

Toplu İş Sözleşmesi dönemi itibariyle Eylül ayı resmi enflasyon yüzde 19,25 olarak açıklandı. Merkez Bankası da "Enflasyon Raporu 2021-III" raporu açıklamasında, yıl sonu enflasyon hedefini revize ederek öngörüsünü yüzde 16 daha artırdı. Yine yüksek orandaki ÜFE’nin kuvvetli iç talep nedeniyle kısa süre içinde TÜFE’ye de yansıyacağı belirtiliyor.

Diğer yandan bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup) 2021 yılı Eylül ayı enflasyonunu yüzde 44,60 olarak açıkladı.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Sınıf Araştırma Merkezi BİSAM’ın Temmuz ayı Açlık ve Yoksulluk sınırını raporuna göre; açlık sınırı 2.864 TL ve yoksulluk sınırı 9.906 TL’ye ulaştı.

Metal işçilerinin pandemi döneminde tüm kapanmalardan muaf tutulduğu biliniyor. Ancak bu durum işçilerin yoksullaşmasının önüne geçmediği gibi sadece metal patronlarının zenginleşmesiyle sonuçlandı. Şimdi iki sınıf masada karşı karşıya.