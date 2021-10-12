Birleşik Metal-İş: MESS'le Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başladı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'yla (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin bugün saat 14.00’de MESS Merkez Bürosunda başladığını duyurdu.

Sendikanın örgütlü olduğu 31 işletmeden yaklaşık 11 bin işçi toplu sözleşme kapsamında olduğu belirtilen açıklamada, sendikanın genel sekreteri Özkan Atar'ın, göüşmede metal sektöründe şirketlerin karlılıklarını sürdürdüklerini, karlarda bir azalma olmadığını, işçilerin alım gücünün hızla düştüğünü ve yoksullaştığını belirttiği aktarıldı.

Sendikanın sunumunun ardından yapılan görüşmede, 14 maddeden 12 maddede anlaşma sağlanırken, 2 maddenin ertelendiği belirtildi.

Anlaşma sağlanamayan maddelerden birisinin yürürlük maddesi olduğu belirtildi. Maddeye ilişkin görüşmelerde patronun sözleşmenin 3 yıllık olmasını önerdiği, sendikanınsa sözleşmenin 3 yıllık olmasını kabul etmeyeceğini, tartışmayacağını kesin bir şekilde belirttiği aktarıldı.

Sendikanın sözleşmeden daha fazla işçinin yararlanmasını öngören Kapsam maddesindeki değişiklik teklifininse kabul edilmeyerek, ertelendiği belirtildi.

İkinci toplantının 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.00’de yapılacağı duyuruldu.