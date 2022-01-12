Metal işçilerinin sözleşme detayları belli oldu

Metal patronlarının yüzde 12'yle başlayan zam önerisini reddeden işçiler, hem işyerlerinde eylemlere başlamış hem de mitingler düzenleyerek grev yapacaklarını ilan etmişlerdi.

Görüşmeler neticesinde, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işçilerinin üç sendikasının yaptığı son toplu sözleşme görüşmesinden anlaşma çıktı, ilk 6 ay için yapılan yüzde 27'lik teklif sendikalar tarafından kabul edildi.

Gelinen noktada patronlar 6 aylık yüzde 27,44, yıllık ise yüzde 65 oranında zam teklifine imza attı.

Görüşmelere işçileri temsilen Birleşik Metal İş Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Özçelik İş Sendikası katıldı.

Metal iş kolunda MESS ile yapılan görüşmede anlaşma sağlayan 3 sendikanın ortak açıklaması... pic.twitter.com/Omz9fFPW2Z — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 12, 2022

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, yaklaşık 140 bin metal işçisini kapsıyor ve Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmelerinden biri olma niteliğini taşıyor.

Yapılan anlaşma ile birlikte, şu değişikliklerin yapılması da kararlaştırılmış oldu: