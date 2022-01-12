Metal işçilerinin sözleşme detayları belli oldu

Metal patronlarının yüzde 12'yle başlayan zam önerisini reddeden işçiler, hem işyerlerinde eylemlere başlamış hem de mitingler düzenleyerek grev yapacaklarını ilan etmişlerdi.
Görüşmeler neticesinde, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile metal işçilerinin üç sendikasının yaptığı son toplu sözleşme görüşmesinden anlaşma çıktı, ilk 6 ay için yapılan yüzde 27'lik teklif sendikalar tarafından kabul edildi.
Gelinen noktada patronlar 6 aylık yüzde 27,44, yıllık ise yüzde 65 oranında zam teklifine imza attı.
Görüşmelere işçileri temsilen Birleşik Metal İş Sendikası, Türk Metal Sendikası ve Özçelik İş Sendikası katıldı.
Metal iş kolunda MESS ile yapılan görüşmede anlaşma sağlayan 3 sendikanın ortak açıklaması... pic.twitter.com/Omz9fFPW2Z— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 12, 2022
İmzalanan toplu iş sözleşmesi, yaklaşık 140 bin metal işçisini kapsıyor ve Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmelerinden biri olma niteliğini taşıyor.
Yapılan anlaşma ile birlikte, şu değişikliklerin yapılması da kararlaştırılmış oldu:
- Yapılan toplu iş sözleşmesiyle birlikte, 1 Eylül 2021 tarihinden geçerli olacak ücret zammı (1. Altı ay) yüzde 10 artı 3,70 TL olarak belirlendi. Bu artış MESS bünyesinde çalışan işçilerin ortalama ücretlerine dört ikramiye dahil 1281 TL artış anlamına geliyor.
- Aynı zamanda artış, yüzdesel olarak %27,44’e denk düşüyor.
- Ağustos 2021 – Şubat 2021 arasında gerçekleşen enflasyon ise %8,81 olarak gerçekleşmişti.
- 1 Mart 2022 tarihinden geçerli olacak ücret zammı (2. altı ay) enflasyon korumalı %30 olarak belirlendi. Eğer enflasyon %30’u geçerse enflasyon oranında, enflasyon %30’un altında kalırsa %30 oranında ücret zammı gerçekleşecek.
- %30 üzerinden yapılan hesaplamada, MESS bünyesinde çalışan ortalama ücretli bir işçi mart ayında 4 ikramiye dahil net 1.840 TL daha ücret zammı almış olacak.
- 2. altı ay için dikkate alınacak 6 aylık enflasyon ise Şubat 2022 – Eylül 2021 arasında gerçekleşecek enflasyon oranı olacak.
- Şu ana kadar yani ikinci altı ayın ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon oranı ise %21,89 olarak hesaplanıyor. 3. ve 4. altı aylar için enflasyon oranında artış toplu iş sözleşmesinde yer alıyor.
- Sosyal ödeme ve ödeneklerde ise artış %35 oranında gerçekleşti. Kurban Bayramı ödeneği ise diğer sosyal ödeme ve ödeneklerden farklı olarak %75 oranında arttırıldı.
- Ayrıca toplu iş sözleşmesi dönemi içerisinde yani iki yılda 2021 Ocak ayında ve 2022 Ocak ayında olmak üzere 2 kere net 400 TL’lik erzak fişi yapılan toplu iş sözleşmesinde yer aldı.