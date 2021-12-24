Metal işçilerinden Eskişehir'de eylem

Toplam 130 bin metal işçisini ilgilendiren toplu sözleşme pazarlığında MESS’in yüzde 12 zam teklifine karşı metal işçilerinin direnişi devam ediyor.

Günlerdir Bursa’daki fabrikaların vardiya çıkışlarında yürüyüş ve açıklama yapan Türk Metal Sendikası, dün kent meydanında bir miting düzenlemişti. İşçiler dün İzmir'de de bir araya gelmişti.

'MESS geride kalan birçok uygulamayı masaya getirdi'

Türk Metal üyesi işçiler bugün de Eskişehir Ulus Anıtı önünde miting yaptı. Yüzlerce işçinin katıldığı mitingde "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız!", "MESS şaşırma, sabrımızı taşırma!" sloganları atıldı. Mitingte kürsüde konuşan Türk Metal Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir, ücretlerine yüzde 29,57 zam istediklerini fakat MESS'in masaya yüzde 12 ile geldiğini belirtti.

Demir sözlerine "MESS esnek çalışma, deneme süresi, denkleştirme gibi artık geride kaldığını düşündüğümüz birçok uygulamayı, teklif adı altında yeniden masaya getirmiştir" diye devam etti. Demir MESS'e "Bizi test etmeye kalkmayın. Test etmeye kalkan herkese hodri meydan!" diye seslendi.