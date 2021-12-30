Metal grevi 14 Ocak'ta başlıyor!

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası 14 Ocak'ta greve gideceklerini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sendika, "İşveren sendikasının gerçeklikten uzak teklifi ve uzlaşmaz tutumu, grev uygulamasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Ülke ekonomisinin yükünü sırtlanan fabrikaları büyütüp patronların kasasını dolduran işçiler, sefalet ücretlerine mahkûm edilemeyecek" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İşveren sendikasının önerdiği yüzde 17’lik ücret artışının, her geçen gün yoksullaşan metal işçilerinin beklentilerinin çok altında ve ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Bu da yetmezmiş gibi MESS kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmaya ve çalışma koşullarını geriye götürmeye yönelik karşı teklifler dayatmaktadır. Salgın döneminde durmaksızın çalışan üyelerimizin, bir de hayat pahalılığı ve yoksulluk altında ezilmesine göz yummamız beklenemez.

Bu koşullarda işveren sendikasının gerçeklikten uzak teklifi ve uzlaşmaz tutumu, grev uygulamasını kaçınılmaz hale getirmiştir."

Sendikanın açıklamasına göre toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işletmelerden ilk olarak şu fabrikalarda greve gidilecek:

ÇİMSATAŞ ÇUKOROVA İNŞAAT MAKİNALARI (Mersin), TOTOMAK MAKİNA (İzmir), KROMAN ÇELİK (Kocaeli) ve SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR (Kocaeli).