Meta, 'yayılmasını önlemek' için mahrem fotoğraf istemeye başlıyor

Eski adıyla "Facebook Inc.", Facebook veya Instagram'da "intikam pornosu" olarak kullanılmasını önlemek için insanlardan mahrem görüntülerini göndermelerini isteyen bir platformu yayına aldı. "Meta" adlı firma Perşembe günkü açıklamasında platformun "kendilerinin mahrem bir görüntüsünün paylaşılabileceğini veya hali hazırda paylaşılmış olduğunu düşünen 18 yaşından büyük yetişkinler için" olduğunu söyledi.

İngiltere menşeli "UK Revenge Porn Helpline" ve diğer 50 başka kurumla birlikte Meta'nın kurduğu platform, kişilerin rızaları dışında yayınlanan görüntülerinin çevrimiçi platformlardan kaldırmak yerine, "intikam pornosu"nun yayınlanmasını engellemeyi amaçlıyor.

Facebook ve Instagram kullanıcılarının StopNCII.org (Rıza Dışı Mahrem Görüntüleri Durdur) web sitesi aracılığıyla bir karma etiketleme veritabanına çıplak veya cinsel faaliyet yaptıkları fotoğraflarını veya videolarını göndermeleri isteniyor. Meta'nın iddiasına göre kullanıcılarına dair oluşturacağı mahrem içerik kütüpahanesi, kişilerin rızası dışında görüntülerinin çevrimiçi yayınlanmadan önce yüklenme girişimlerini anında tespit etmek ve engellemek için kullanılacak.

Meta, sistemin "her adımda gizlilik ve güvenlikle" geliştirildiğini öne sürüyor. StopNCII.org ve projeye katılan teknoloji platformları ile sadece etiketler paylaşılırken, müstehcen görüntüler ve klipler şirketin savunmasına göre "asla kullanıcının cihazından ayrılmıyor" ve "güvenli bir şekilde sahibinin elinde" kalıyor.

"Revenge Porn Helpline" yöneticisi Sophie Mortimer, yeni aracın “mahrem görüntü istismarından etkilenenlerin kendilerini koruyabilme biçimindeki köklü bir değişikliği” temsil ettiğini söylüyor.

Ancak, kullanıcı verilerini 3. taraflarla paylaşmak, bunları "korumak" gibi konularda "Meta" çok da iyi bir sicile sahip değil. Meta'ya ait WhatsApp, Instagram ve Facebook üzerinden kişilerin verilerinin "tam olarak rızaları olmadan" başka kurumlarla paylaşılması geçtiğimiz 10 yıl boyunca düzenli olarak gündeme gelmişti.