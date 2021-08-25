'Meslek örgütlerinin bağımsızlığına zarar verecek düzenlemelerden vazgeçilmeli'

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odası, "Kamusal demokratik meslek örgütlerinin bağımsızlığına ve demokratik işleyişine zarar verecek düzenlemelerden vazgeçilmelidir" başlıklı bir açıklama yaptı.
20 Ağustos 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’nun yetkilerinin kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri, sendika, dernek ve vakıfların her türlü ortaklık ve iştiraklerini de kapsayacak şekilde bir kez daha genişletildiğine vurgu yapılırken, "Yapılan bu değişiklik ne yazık ki anayasal hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmamakta, demokratik toplum düzeninin vazgeçilmez unsurları olan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının işleyişine denetleme yetkisini aşan şekilde müdahale imkânını beraberinde getirmektedir" denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Diğer yandan Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını düzenleyen 135. Maddesi çerçevesinde söz konusu birliklerin idari ve mali denetimine ilişkin kuralların ancak kanunla düzenlenebileceği güvence altına alınmıştır. Kanunla düzenlenebilecek bir alanın kararname ile düzenlenmesi Anayasamıza göre mümkün gözükmemektedir.
Bu doğrultuda kamusal-toplumsal yararı her şeyin üstünde tutan, Anayasa ile güvence altına alınmış meslek örgütlerinin bağımsızlığına ve demokratik işleyişine zarar verme riski doğuran bu düzenlemeden vazgeçilmelidir.
Türk Eczacıları Birliği
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31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası
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52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası
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