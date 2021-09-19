Meslek odaları ODTÜ yol projesi için ihale edilen ormanda buluşuyor

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gökçek döneminde ODTÜ’de binlerce ağaç kesilerek yapılan yolu devam ettirmesine ilişkin yarın saat 12.00'de bir basın açıklaması yapacak.

ODTÜ yol yapımı için ihale edilen ormanda (Bilkent‘le açılan yolun kesiştiği yer) basın açıklaması yapacak olan meslek odaları, bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantısı projesi kapsamında ihaleye çıkmasını değerlendirecek.