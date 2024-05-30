MESEM önergesi böyle reddedildi: ’Ölümün büyüğü küçüğü olmaz, kendi belediyelerinize bakın'

CHP'nin mesleki eğitim veren kurumlarda gerçekleşen iş cinayetlerinin nedenlerinin araştırılması amacıyla verdiği grup önergesi, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş önergenin gerekçesine ilişkin yaptığı konuşmada “Bildiğiniz üzere, Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı 840 bin 810 çocuğumuz var. Bu çocuklarımızdan 336’sı son bir yılda buralarda kaza geçirdiler ve 9 çocuğumuz yaşamını kaybetti” dedi.

Son olarak Soma’da MESEM kapsamında çalıştığı inşaattan düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Alperen Enez Ural’ın inşaatta düştüğü günün Cumartesi olduğuna dikkat çeken Özçağdaş "MESEM’lere bakarsanız dört gün işyerinde, bir gün okulda olması gerekiyor. Bu çocuk Cumartesi günü 2’nci katta ne yapıyordu?” dedi.

MESEM kapsamında çalışırken iş cinayetlerinde ölen diğer çocuklar 15 yaşındaki Erol Can Yavuz, 14 yaşındaki Arda Tonbul, 15 yaşındaki Ömer Çakar, 15 yaşındaki Ömer Girgin, 17 yaşında Ulaş Dumlu, 17 yaşındaki Murat Can Eryılmaz, 16 yaşındaki Zekai Dikici ve 17 yaşındaki Yiğit Zamanis’i hatırlatan Özçağdaş, “Sizin de çocuklarınız var” diye seslendiği milletvekillerinden bu kez araştırma önergesini reddetmemelerini istedi.

Saadet Partisi, İYİP ve Dem Parti grupları adına yapılan konuşmalarda önergeye destek verileceği açıklandı.

AKP'li vekil söz aldı, ilk cümlesi 'Ölümün küçüğü büyüğü olmaz' oldu

Daha sonra AKP Grubu adına söz alan Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise sözlerine "Ölümün büyüğü küçüğü olmaz” diye başladı. Elmas’ın ikinci cümlesiyse “Bir süre önce İstanbul’da yanarak ölen 29 işçimize ve iş kazası sonucu ölen…” oldu.

İstanbul Beşiktaş’taki Masquerade adlı gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine atıf yapan Elmas’ın bu sözlerine CHP’li Mahmut Tanal “Sizin ailenizde hiç böyle başınıza geldi mi? Ölümün küçüğü büyüğü olmaz, ölümle dalga geçiyorsun ya!” diye tepki gösterdi. Dem Partili Sezai Temelli ise “Sıralı olsun, sıralı” diye konuştu.

AKP’li Elmas sözlerine “Gazze'de öldürülen çocuklara rahmet diliyorum konuşmamın başında” diye devam ederken, CHP’li Tanal’ın “Ölümle dalga geçiyorsun kardeşim!” sözleri üzerine bu kez AKP’li Muhammet Emin Akbaşoğlu “Dalga geçmiyor. Büyüğüne küçüğüne hepsine rahmet diliyor” diyerek Elmas’ı savundu.

'İş dünyasının ara eleman ihtiyacını hepimiz seçim bölgelerimizde görüyoruz'

Bu atışmanın ardından konuşmasına devam eden AKP’li Elmas, MESEM kapsamında çocukların çalıştırılmasını “Öncelikle, hepimiz seçim bölgelerimizde dolaşıyoruz ve iş dünyasının iş gücünde ara elemana ne kadar ihtiyaç duyduğunu görüyoruz, işverenler de bu konuda yetişmiş eleman bulamadıklarını bizlere arz ediyorlar” sözleriyle savundu.

Elmas "Bugün çırak olarak 9, 10, 11’inci sınıflarda eğitim gören toplam 357 bin 827 öğrencimize asgari ücretin bir kısmı ödenmektedir ve bunlar sigortalanmaktadır. Bunların bulunduğu yerde koordinatör öğretmenleri kendilerine nezaret etmekte, ayrıca bulundukları yerde bu öğrencilerimize usta öğreticiler rehberlik etmektedir” ifadelerini kullandı.

Önergeyi veren CHP’li Özçağdaş “Etmiyorlar Sayın Vekilim, etmiyorlar. Neden yapıyorsun böyle? Etmiyorlar, nezaret etmiyorlar. Ya, 4 çocuğunuz var sizin, gönderir misin buraya? Etmiyorlar. 4 çocuğunuz var, gönderir misiniz çocuğunuzu buraya?” diye tepki gösterdi.

“Biz yetişmiş çocuklarımızın kurumsal yerlerde yetişmesini istiyoruz” diye yanıt veren AKP'li Elmas “2002-2003 eğitim öğretim döneminde yaş itibarıyla ortaöğretim kurumlarına gitmesi gereken öğrenci oranı brüt yüzde 80,76’yken, sadece yüzde 50’si kurumsal yerlerde iş eğitimi alabiliyorken bugün yani 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ise bu kurumlara giden öğrencilerimizin oranı yüzde 99,2’dir ve yüzde 91’i kurumsal işletmelerde mesleğini öğrenmektedir” şeklinde konuştu.

Özçağdaş ise Elmas’a “Yanlış bir rakam bu. 6 tane insan çalışıyordu orada, bu çocuk (Alperen Enez Ural) öldüğünde 6 kişi çalışıyordu, 3’ü çırak, 3’ü usta. Nereden çıkarıyorsun bunu?” Ölüyor bu çocuklar ya! Ölüyor bu çocuklar! Böyle bir şey var mı? Ölüyor bu çocuklar ya! Yanlış bu!” diyerek tepki gösterdi.

CHP'nin önergesi oylanırken vekilleri Genel Kurul'da bulunmadı

Elmas’ın konuşmasının ardından oylamaya geçilirken Meclis Başkanı önergeyi oylamaya sundu: “Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Öneri kabul edilmemiştir.”

Bu sırada CHP sıralarından “çoğunluk bizde, kabul edilmiştir” itirazlarının yükselmesi üzerine elektronik cihazla açık oylama için 5 dakika süre verildi.

Bu kez dışarıdaki CHP’li vekillerin gelmesi için daha uzun süre istenirken yaşanan tartışmada CHP’li Özçağdaş “Çocuklar ölüyor diyorum, siz beş dakikayla reddetmeye çalışıyorsunuz” diyerek 20 dakika süre verilmesini istedi. AKP’li Cahit Özkan ise “CHP’liler gelsin diye beş dakika verdi, gelen yok. Sizinkiler başka illerdedir, gelemezler” ifadelerini kullandı.

AKP’li Ümmügülşen Öztürk CHP’lilere “Sizin sayı artana kadar sayım yaparız, merak etmeyin. Siz isteyin yeter ki” şeklinde seslenirken CHP’li Özçağdaş’ın “Çocuklar ölüyor diyorum, siz mutlulukla söylüyorsunuz burada!” dedi. Aynı zamanda çocuk hastalıkları uzmanı bir hekim olan AKP'li Öztürk ise “Kendi belediyelerinize baksanız…” diye yanıt verdi. Öztürk “Kendi belediyelerinize ağzınızı açmıyorsunuz, gelip burada şov yapıyorsunuz” ifadesini kullandı.

Bu sırada elektronik cihazla devam edilen oylamada MESEM kapsamında çalıştırılan çocukların iş cinayetlerinde yaşamını yitirmesiyle ilgili önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.