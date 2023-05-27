Merve Dizdar'ın ödül konuşması AKP'yi rahatsız etti

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emre Cemil Ayvalı, Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olan Merve Dizdar'ın ödül konuşmasından rahatsız oldu.

Ayvalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hedef gösterdiği Dizdar hakkında, "Batı’nın Ezik Kölelerinden biri daha" dedi. Ayvalı, "Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak kadar ezik, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli…" ifadelerini kullandı.

Dizdar birçok isim tarafından takdir edilirken AKP'li Ayvalı tarafından "Fransa’da saraylarda ağırlanan PKK’lılardan farkı sektöründen ibaret. Merve Dizdar budur." ifadeleriyle nefret söylemine maruz kaldı.

Ödülünü 'tüm mücadeleci ruhlara' armağan etmişti

Oyuncu Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan imzalı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla Cannes'da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüş ve teşekkür konuşmasında şunları söylemişti:

"Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."