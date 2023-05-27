Cannes'da en iyi kadın oyuncu ödülü Merve Dizdar'ın: 'Tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum'

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Festival'de 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülünün sahibi, 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla Merve Dizdar oldu.

Merve Dizdar teşekkür konuşmasında, "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

Festivalde ödül alan diğer isimler şöyle:

En iyi yönetmen

Trần Anh Hùng / The Pot-au-Feu (La Passion de Dodin Bouffant)

Jüri ödülü

Fallen Leaves (Yönetmen: Aki Kaurismäki)

En iyi senaryo

Sakomoto / Monster (Yönetmen: Kore-Eda Hirokazu)

En iyi erkek oyuncu

Kōji Yakusho (Perfect Days/ Yönetmen: Wim Wenders)

En iyi ilk film

Inside the Yellow Cocoon Shell (Yönetmen: Thien An Pham)