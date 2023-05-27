Erdoğan: 'Kadınlar kaybedecek' diyorlar, bunlar böyle sahtekar

İstanbul Beykoz'da konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, kirli eller dışında, kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki Kandil'den Türk siyaseti dizayn etmek isteyenler dışında hiç kimse üzülmeyecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar. O oylar Ankara'ya geldi. O torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak. Tüm kışkırtmalara rağmen sandığa gölge düşürmeyenler, hukuktan ayrılmayanlar sonuçtan bağımsız olarak bu seçimlerde muzaffer sayılacak.

'21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetmedi, hep kazandı'

'Kadınlar kaybedecek' diyorlar, bunlar böyle sahtekar. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetmedi, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter İkna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter yok. Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Sen göstermelik başörtülü kızlarımızı alıyorsun. Bırak bu sahtekarlığı. Biz sizin cemazievvelinizi biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım.

'Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı, yok'

Bay bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. Senin parlamentoda sayın ne? 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Biz Cumhur İttifakı olarak 323'le parlamentodayız. Senin yasal düzenleme yapma gücün var mı, yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek hadi oradan! Önce sen parlamento hukukunu öğren.

'Bunlar talimatı Kandil'den alıyor'

Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü, Gabar'da, Tendürek'te öldürdük.

Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor.

'Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış, sana delikli kuruş vermezler'

Bay bay Kemal çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz. Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenden de milliyetçi olmaz. Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Sana delikli kuruş vermezler, delikli kuruş. Milliyetçilik eserle olur. Şu büyük şehirlerde ne yaptınız? İstanbul'da ne yaptınız, rezalet. Ankara'da ne yaptınız, İzmir'de, rezalet."