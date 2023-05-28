Merve Dizdar'ı hedef alan AKP'linin geçmişi: 'Cemaat organizasyonlarına katılmış, ROK'a özeniyormuş'

Bu yıl 76. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülünün sahibi, 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki performansıyla Merve Dizdar oldu.

Teşekkür konuşmasında, "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" ifadelerini kullanan Dizdar, kimi kişiler tarafından hedef gösterildi.

'Batı’nın ezik kölelerinden biri daha'

Dizdar'ı hedef gösteren isimlerden olan AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emre Cemil Ayvalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Batı’nın ezik kölelerinden biri daha. Aldığı ödülü oyunculuğuna değil, iki büklüm sunduğu sadakatine ve ülkesini onların diliyle aşağılamasına borçlu…

Eline tutuşturulan kağıdı titreyerek okuyacak kadar ezik, kendi ülkesini kölesi olduğu zihniyete peşkeş çekecek kadar kompleksli… Fransa’da saraylarda ağırlanan PKK’lılardan farkı sektöründen ibaret. Merve Dizdar budur."

Görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı

Peki Dizdar'ı hedef alan Ayvalı kim?

“FETÖ’de ‘siyasi ayak’ tartışması” ile gündeme gelen dönemin AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ayvalı, 2020 yılında “İktidara geldiğimde sanki kendi kadrolarım vardı da çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Hayır. Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık" demiş ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Oda TV'den Hakan Erol'un haberine göre; Ayvalı'nın dikkat çeken sözlerinin ardından daha önceki yıllarda sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kimi paylaşımlar da gündeme gelmişti.

2012 yılında yaptığı bir paylaşım ile çevrecileri, hayvanseverleri ve atanamayan öğretmenleri hedef alan Ayvalı, “Çevrecilerin, hayvanseverlerin, atanamayan öğretmenlerin gazabından Allah’a sığınırım” ifadelerini kullanmştı.

5 Ağustos 2013'te açıklanan Ergenekon dvasına ilişkin kararlara sevinen Ayvalı, karardan sonra paylaştığı mesajında, "Ali Adnan Menderes, Turgut Özal ve tüm ‘Demokrasi şehitleri’… Ruhunuz şad olsun! Bugün size armağan olsun" ifadelerini kullandı.

'Cemaat'in çeşitli organizasyonlarına katılırdı, ROK hayranıydı'

9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitiren Ayvalı'nın sınıf arkadaşları, Ayvalı'nın, okula sık sık Fetullah Gülen Cemaati'nin yayın organlarından Zaman gazetesi ile geldiğini ve Ayvalı’nın okul döneminde Cemaat'in çeşitli organizasyonlarına da katıldığını ifade etmişti.

Okul arkadaşları, Ayvalı’nın üniversite döneminde, Rasim Ozan Kütahyalı hayranı olduğunu belirterek, Ayvalı’nın ROK gibi yazar ve yorumcu olma hayali kurduğunu söylemişti.