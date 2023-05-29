Merve Dizdar: Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, ben de bu konuda konuştum

Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Kuru Otlar Üstüne' filmindeki rolüyle 76. Cannes Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, ödül töreninde yaptığı konuşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Diken'in Reuters'dan aktardığı habere göre AKP'liler tarafından hedef gösterilmesine dair konuşan Dizdar, “Doğduğum ülke, buradaki kadınlar, hepimizin bir mücadelesi var, bu burada ve dünyanın her yerinde mevcut. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve ben de bu konuda bir konuşma yaptım” diye konuştu.

Dizdar, ödül konuşmasında şunları kaydetmişti:

“Filmde canlandırdığım Nuray karakteri, inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray’ın ve Nurayların duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor. Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için; kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”