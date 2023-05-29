AKP’li Külünk'ten Merve Dizdar'ı tebrik eden bakanın eşine: CHP’li eşi gibi

Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar, 'tüm mücadeleci ruhlara' ithaf ettiği teşekkür konuşmasının ardından AKP'lilerin hedefi haline geldi.

Son olarak AKP’li eski vekil Metin Külünk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’u, Merve Dizdar’ı tebrik ettiği için hedef gösterdi.

Pervin Ersoy için “CHP’li bir vekilin eşi gibi” diyen Külünk sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Galiba CHP’li bir vekilin eşi gibi. Ülkemizi bütün dünya önünde aşağılayan birine sosyal medyadan destek vermesi kabul edilemez.”