Mersin'de MHP'lilerden Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne saldırı

Mersin'de yaklaşık 15 kişilik MHP'li bir grup, sokakta çalışma yapan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'ne saldırıda bulundu.

Kadınların da darp edildiği saldırıda, Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İl Koordinatörü Emre Türk ise yumruklanarak darp edildi.

Saldırıya uğrayan Emre Türk, "Mersin Büyükşehir Belediyesi üst geçidine asılan Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i terörle bağlantılı olarak gösteren afişi indirdikten sonra yaklaşık 15 kişilik MHP'li bir grup tarafından darp edildim" dedi.