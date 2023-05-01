Kılıçdaroğlu'nu hedef alan afişleri indiren CHP'liye saldırı: 'Gökçek'in adamları yaptı'

Ankara'da Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ‘Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın’ yazılı pankartı indiren CHP Sincan Gençlik Kolları Başkanı Osman Çağatay Ayrıçal saldırıya uğradı. Darp edilen Ayrıçal, hastaneye kaldırıldı.

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Ayrıçal’ı Ankara büyükşehir belediye başkanıyken görevden alınan AKP’li Melih Gökçek’e yakın isimler tarafından darp edildiğini söyledi.

Turgut paylaşımında “Seçime kahpelik ve kan bulaştırdınız. Astırdığınız afişleri söken Sincan Gençlik Kolu Başkanımız Osman Çağatay Ayrıçal’a saldıran Melih Gökçek denen müptezelin adamlarıdır. Emin ol bu burada kalmayacak” ifadelerine yer verdi.