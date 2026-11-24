Mersin'in Silifke ilçesinde bir zincir market şubesinde meydana gelen olayda, market şubesine tabancayla giren erkek, burada çalışan S.G.E. isimli kadına iki el ateş ederek saldırdı.

Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, S.G.E. isimli yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan failin yakalanması için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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