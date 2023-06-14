Mersin'de 'FETÖ' operasyonu: 23 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, "FETÖ"nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, aralarında "örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği, aday numarası üzerinden kodlama yaparak askeri okul kazandığı, ankesörlü hatlardan tekil ve ardışık aranma kaydı bulunduğu, ByLock kullandığı tespit edilen kişilerin de bulunduğu" 28 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalandı.

İkametinde bulunamayan 5 şüpheli aranıyor. (AA)