Mersin'de iş cinayeti: 21 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren mermer fabrikasında çalışan 21 yaşındaki işçi, spiral taşlama makinesinin zincirinin kopması sonucu yaralanarak yaşamını yitirdi.
Sorgun Mahallesi'ndeki bir mermer fabrikasında çalışan Veli Keskin, gece vardiyasında mermeri kestiği esnada spiral taşlama makinesinin zincirinin kopması sonucu göğsünden yaralandı.
Diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Keskin'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. (AA)