İş güvenliği açıklarıyla gündeme gelen Mates Madencilik'te heyelan: 2'si ağır 5 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Mates Madencilik'e ait tesiste meydana gelen heyelan sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Darkale mevkisindeki yer üstü linyit ocağında, hafriyat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bölgede bulunan kamyon ve iş makinelerindeki 5 işçi, toprak altında kaldı.

Maden ocağına çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden 4'ü mesai arkadaşlarının çalışmasıyla kurtarıldı. Bir işçi ise itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulanslarla Soma Devlet Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'İş güvenliğine yönelik açıklarıyla gündeme gelmişti'

Manisa'nın Soma ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri’ne bağlı Ege Linyitleri İşletmesi bünyesinde verilen saha karşılığında iki yıldır Elmalı Kömür Havzası'nı işletme hakkını elinde bulunduran Mates Madencilik, işçi düşmanı uygulamalarıyla sıkça gündeme gelmişti.

Her yıl işçilere ödemesi gereken kömür hakkını vermeyen, işçiler adına bankalarla promosyon görüşmesi yapmasına karşın işçilere promosyon ödemesi yapmayan, işçilere yönelik mobbing uygulayan ve geçersiz nedenlerle işçileri işten çıkartan şirket, iş güvenliğine yönelik açıklarıyla da gündeme gelmişti. (AA)