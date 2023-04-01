Mersin'de bugün ikinci semt evi Mezitli-Viranşehir'de açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) emekçi mahallelerinde açtığı semt evlerine bu hafta sonundan itibaren 11 yeni adres ekleniyor. Bu kapsamda 1-4 Nisan tarihleri arasında Hatay'da beş, Mersin ile Maraş'ta iki ve Şanlıurfa ile Van'da ise birer tane semt evi açılıyor.

Mersin'de bugün Tarsus Duatepe Semt Evi'nin ardından açılan ikinci adres Mezitli Viranşehir Semt Evi oldu. Açılışa TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile milletvekilli adayları Fadime İnci Özkan ve Fahrettin Selçuk Ersöz de katıldı.

'Onlar dünyayı tepemize yıkmadan biz onların saltanatını yıkacağız'

Viranşehir Mahallesi sakinlerine seslenen Kemal Okuyan, düzeni değiştirebilmenin mümkün olduğunu vurguladığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Depremi gördüm ve dedim ki 'Bu alçaklığı kaldırmadan ölmeyeceğiz. İster 80 yaşında olun ister 90 yaşında bu dünyayı terk etmek yok bu alçaklığı yıkmadan. Onlar bize meydan okudular enkazın altında yurttaşlarımızı bırakarak, kentlerimizi yıkarak. Biz de onlara meydan okuyacağız. Onlar bu dünyayı tepemize yıkmadan biz onların saltanatını yıkacağız. Başka çaremiz yok.

Devletçi ve planlı bir ekonomi niye zor olsun? Bu niye imkansız olsun? Niye bazı insanların elinde büyük şirketler, holdingler, bankalar, madenler, büyük plazalar olsun ama milyonlarca kişi onlara çalışsın, sömürülsün, günde 10-12 saat alın teri döksün ve o fabrikaların, madenlerin, otellerin, hastanelerin sahipleri zengin olsun. Bunda bir mantık var mı? Mantıksız bir şeyi değiştirmek niye imkansız olsun?"

6 Şubat depremleri ile birlikte paylaşmanın ve dayanışmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığının altını çizen Fahrettin Selçuk Ersöz ise Mezitli sakinlerine yaptığı çağrıda "Semt evleri mahallelerimizdeki komşularımızı tanımak, birlikte mücadele etmek, dayanışmayı örmek, örgütlenmek için önemli. Bu yüzden Viranşehir mahallesi sakinleri başta olmak üzere tüm Mezitli'yi semt evimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Öncelikle Viranşehir mahallesi sakinlerini davet ediyorum ki onlar semt evimize sahip çıkarken biz başka mahallelerde semt evleri kuralım" ifadelerini kullandı.