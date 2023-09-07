Mersin'de bisikletli ölüm: 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesi D-400 kara yolu Çubukkoyağı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Y.E.B. idaresindeki otomobil, 8 yaşındaki Sami Yusuf Doğan'ın kullandığı bisiklete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Doğan, sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. (AA)