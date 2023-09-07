Yine aşırı hız, yine lüks araba gösterisi: Yaya geçidinden geçen genç hayatını kaybetti

24 Ağustos Perşembe akşamı meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden Hürcan Bulur henüz 26 yaşındaydı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 160 km hızla gelen şoförün yaya geçidinde çarptığı Hürcan Bulur, metrelerce sürüklenmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.

'Tesla marka araçla 160 km hızla geliyordu'

Gördü tanıkları, aracın 160 km hızla gittiğini ve Hürcan Bulur'a yaya geçidindeyken çarptığını ifade ederken, aracın makas atarak geldiğini belirten görgü tanıkları da var. Görgü tanıklarından birinin polise verdiği ifadeye göre; kazayı yapan Ö.S'nin kazadan hemen sonra bir çok telefon görüşmesi yaptığı ve çevredeki görgü tanıklarına kazayı yaptığı sokağın adını sorduğu belirtiliyor. Kazayı yapan Ö.S'nin telefonla yaptığı görüşmede, telefonda konuştuğu kişiye kazayı kendisinin yaptığını, suçun kendisinde olduğunu, 160 km hızla gittiğini ve bu nedenle duramadığını söylediği belirtiliyor.

Aracın çok hızlı bir şekilde geldiği, makas atarak yol aldığı ve uzaktan sesinin dikkat çektiği yine olay yerindeki görgü tanıklarının verdiği bilgiler arasında yer alıyor.

Hürcan Bulur'a çarpan arabada meydana gelen hasar

Kazayı yapan gencin babasından telefon: 'Elim bir kaza, herkes ölecek sonuçta, yapacak bir şey yok'

Kazayı yapan Ö.S 'nin babası B.S'nin aileyi arayarak başsağlığı dilediği, elim bir kaza olduğu için üzüldüklerini, fakat 'ölümün bir kader olduğu ve nasıl olsa herkesin bir gün öleceği' minvalinde bir telefen görüşmesi yaptığı ifade ediliyor.

B.S'nin Ankara OSTİM Sanayi Sitesi'nde bir firmanın sahibi olduğu ve AKP ile iyi ilişkilerinin olduğu bilinirken, ölümlü kazayı gerçekleştiren oğlu hakkında herhangi bir hukuki sürecin başlamaması adına aileyle görüşmesi için kimi isimleri devreye soktuğu iddia ediliyor.

'Araştırıldığı takdirde her şey ortaya çıkacak. Yeter ki sorunun üzerine gidilsin'

Kazanın olduğu yerde herhangi bir Mobese kaydının olmadığı bilinirken görgü tanıklarının ifadeleri ve şahitlerin verdikleri bilgiler dışında bir kaç verinin daha olduğu biliniyor. Hayatını kaybeden Hürcan Bulur'un yakınları olay saatindeki telefon kayıtlarının ve HTS arşivinin yanı sıra Tesla marka aracın uzaktan takip sistemi ile hız ve konum bilgilerine gerektiği takdirde erişilebileceğini hatırlatıyor.

Hürcan Bulur'un annesi Süreyya Aydın Bulur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Trafik kazalarını, cinayetlerinin normalleşmesine ,cezaların caydırıcı olmamasına artık dayanamıyoruz. Yavrumu benden alan Ö.S., Tesla aracıyla hava atmak, şov yapmak için 160 km hızla yaptığı kazadan, kaçmak için evladımı ikinci yaya yoluna kadar sürüklemistir. Araçtan indikten sonra yardım etmek yerine yine kendi derdine düşen bu vicdansızın yaptığı kaza değil cinayettir" ifadelerine yer verdi

Benzeri kazarlarda aile yakınlarının iktidarla kurduğu ilişkiden ve patron kimliklerinden ötürü ailelere rüşvet teklif edildiği, suçu işleyenlerin cezasız kaldığı örnekler olmuştu. Hürcan Bulur'un yakınlarının ve dostlarının ise tek endişesi bu. Yaşanan olayın bir tür cezasızlık örneğiyle "ödüllendirilmesinden" endişe eden yakınları, hafta sonu Hürcan Bulur için bir araya gelecek.

'Hürcan için ayağa kalkıyoruz'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi olan Hürcan Bulur'un ailesi, yakınları, dostları ve yoldaşları hem benzer acıların bir daha yaşanmaması hem de Hürcan için adeletin sağlanması adına Ankara Batıkent'te bir araya gelecek. 10 Eylül Pazar günü saat 18.15'te Murat Karayalçın Parkı'na buluşma için çağrı yapan aile ve yakınlarının yaptığı açıklama şöyle:

Hürcan Bulur, 24.08.2023 tarihinde yaya geçidinden karşıya geçerken şehir içinde 160 km hızla giden, bütün yolları kendisinin zanneden patron çocuğu bir şımarığın, lüks aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hürcan henüz 26 yaşındaydı.

İnsan hayatına kast eden, cezasızlıkla ödüllendirileceklerini zanneden katillere geçit vermeyeceğiz.

Patronlar bütün yollar kendi menfaatlerine çıkıyor tüm yasalar onları koruyor sanıyorlar. Ama yanılıyorlar.

Bu ilk değil üstlelik. Hürcan'ı yitirdiğimiz kazadan 2 saat sonra ve ertesi gün iki farklı kaza daha gerçekleşti aynı yerde. Batıkent halkının hayatı bu kadar ucuz değil.

Batıkent Halkı olarak bir araya gelerek kaza mahaline yürüyor, Hürcan için adalet talebimizi hep beraber haykırıyoruz."