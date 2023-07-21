Mersin'de Arapça tabela ve afişler kaldırıldı

Adana ve İzmir’in ardından Türkçe tabela denetimi Mersin’de de başladı. CHP'li Mezitli Belediyesi ekipleri, ilçedeki Arapça tabela, poster ve afişleri indirdi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde belediye ekipleri Türkçe tabela denetimi yaptı. Mezitli Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Türk Harfleri Kanunu'na uymayan reklam tabelası, amblem ve cephe giydirmelerinin kaldırılması için onlarca işletmenin tabela ve reklamlarına müdahale edildi.

Uygulamanın ilk etapta Atatürk Mahallesi, Fatih Mahallesi, Viranşehir Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yapıldığı belirtildi.

Meclis kararı doğrultusunda 2019'dan başlayarak, bu yılın başına kadar toplam 26 bin 167 işletmeyi denetlediklerini belirten Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Solak, şöyle dedi:

“Yapılan denetimlerde, ilgili mevzuat hükümlerine uymadığı tespit edilen, işletmelerle ilgili cezai işlem uygulandı. Tanınan yasal sürelerde aykırılığın giderildiği kayıtlarımızda tespit edilen yerler dışında kalan işletmelere giderek tabelalarını ekiplerimiz aracılığı ile indirdik. Bu kapsamda gerek görüntü kirliği gerekse Türkçemizin doğru kullanımını sağlamak amacıyla müdahaleler gerçekleştirdik. İşletmelerimiz de bu konuda gereken hassasiyeti göstererek ekiplerimize yardımcı oldular. Görev alan tüm personel arkadaşımıza ve esnafımıza teşekkür ederim.” (ANKA)