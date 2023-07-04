İzmir Büyükşehir Belediyesi, Arapça tabelaları kaldırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Konak ilçesine bağlı Basmane semtindeki Arapça tabelalı iş yerlerine yönelik denetim başlattı. Ekipler, iş yerlerinin Arapça tabelalarını sökmeye başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Başkanı Tunç Soyer, "Normal mevzuat uygulanıyor, tabelalarla ilgili. Bu, zaman zaman yaptığımız bir şey. Yani sonuçta biz, bir kamu kurumu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Böyle bir mevzuat nedeniyle zaten bunlara izin vermememiz gerekiyor, biz de gereğini yapıyoruz" dedi. (ANKA)