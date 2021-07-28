Mersin ve Osmaniye'de de orman yangınları çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Mersin'in Aydıncık ve Gülnar ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda da yangın çıktı.

AA'nın aktardığına göre iki ilçe sınırında yer alan Gülnar'ın Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale başlatıldı.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Aynı bölgede, 15 Temmuz'da da orman yangını çıkmış, alevler yaklaşık 50 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.

Antalya Manavgat'ta dört ayrı noktada çıkan ve yerleşim yerlerine yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ise sürüyor.