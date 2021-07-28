ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in ifadesi ortaya çıktı

Cemaat'in şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes hakkındaki iddianamede, ifadesine geniş yer verildi.

DHA'nın haberine göre Keynes, "15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Bylock programının tamamen 'FETÖ' için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardım" dedi. Ancak savcılık, Keynes'in ifadesinde "her şeyi anlatmadığı, kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarda bulunduğu" değerlendirmesinde bulundu.

İddianamede Ekim 2016'da David Keynes ile New York'ta röportaj yapan gazeteci İsmail Saymaz'ın da soruşturmayı yürüten savcılığa "bilgi sahibi" olarak beyanda bulunduğu belirtildi. Keynes'in 26 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın makamında arayarak "İsminin Davit Keynes olduğunu belirten şahıs Amerika'dan aradığını ve birtakım bilgiler vermek istediğini söylemesi üzerine gerçek kimlik bilgileri soruldu. Adım Alparslan Demir, Eyüp Lisesi mezunuyum, İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldum. Bylock denilen programı Atalay Candelen isimli arkadaşım yazdı. Kendisi Porlant State Üniversitesi bilgisayar bölümünden mezun. Bilgisayar mühendisidir ve Faruk Bayındır'ın ortağıdır. Bana gazeteci İsmail Saymaz'a da açıkladığım şekilde gelerek Bylock isimli programı Apple Store'a yükleyelim dedi ve benim kredi kartı bilgilerimi aldı. Benim bilgilerimle bu program Apple Store'a yüklendi" dediği ve bunun tutanağa geçtiği yer aldı.

2012 yılında ismini değiştirmiş

Keynes 11 Haziran'da verdiği ifadesinde şöyle dedi:

"2003 yılında greencard çıktığı için Amerika'ya gittim. Univercity of IDAHO da İngilizce öğrendim. Daha sonra Portland Community College yeminli müşavirlik dersleri aldım. 2009 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesini tamamladım. Amerika'da bere ve kemer satarak ticaretle uğraştım. Sonrasında da Amerika'da serbest muhasebecilik yaptım. 2003 yılında Long Beach Havalimanında ve 2005 yılında New York Havalimanında hakkımda bombacı olduğum tespiti ile arama kayıtları olduğu ve sürekli karşıma çıktığı için 2012 yılında Amerikan vatandaşlığı alırken ismimi ve soy ismimi David Keynes olarak değiştirdim. Herhangi bir takma adı, lakap, kod adım yoktur."

Kendisine "Alp" diye hitap edildiğini belirten Keynes, Amerika'dayken Bylock'un geliştiricisi Atalay Candelen ile sosyal arkadaş çevresinden tanıştığını, Amerika'da ev kiralayıp 5 ay birlikte yaşadıklarını söyledi.

2013'te 17-25 Aralık olaylarından önce bir gün yine Atalay Candelen'in evinde buluştuklarını da ifade etti.

'Darbe teşebbüsünden sonra Bylock'un 'FETÖ' için hazırlandığı kanaatine vardım'

Keynes, Mart 2014'te Atalay Candelen'in Bylock isimli bir program hazırlayarak Apple markete yüklediğini söylediğini belirterek telefonuna bu programı indirip kurduğunu, Atalay'ın kendisine özel bir numara verdiğini, iletişim kuracağı kişiye bu numarayı vermesi gerektiğini, bu şekilde programın eşleşeceğini ve iletişim kurabileceğini söylediğini anlattı.

Keynes "15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Bylock programının tamamen 'FETÖ' için hazırlanmış bir program olduğu kanaatine vardım. Zira gerek programın spesifik yapısı, gerek programın kullanılışını pratik olmaması ve kullanıcı ekleme şekli, gerekse Atalay Candelen'in örgüt ile bağlantıları bunu göstermektedir" dedi.