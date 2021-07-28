ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tutuklandığı ortaya çıktı

ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı öğrenildi.

Haber Merkezi

Cemaat'in şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tutuklandığı öğrenildi.

AA'nın haberine göre, Keynes 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim oldu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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