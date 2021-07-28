Cemaat'in şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tutuklandığı öğrenildi.
AA'nın haberine göre, Keynes 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim oldu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Haber Merkezi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tutuklandığı ortaya çıktı
ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve tutuklandığı öğrenildi.
Haber Merkezi
Cemaat'in şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in tutuklandığı öğrenildi.
AA'nın haberine göre, Keynes 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim oldu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.